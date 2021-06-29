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Врач: Перед вакцинацией делать тест на COVID-19 не нужно

Иван Юминов

Общество
Врач: Перед вакцинацией делать тест на COVID-19 не нужно
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Не стоит делать тест на коронавирус перед вакцинацией от данной инфекции, так как антитела не являются противопоказанием для прививки. Об этом сообщил главный врач столичного диагностического центра № 5 Павел Гуляев в понедельник, 28 июня.

— Как нужно готовиться к вакцинации? По большому счету, никак. Нужно просто найти время и сделать прививку, — рассказал специалист.

Гуляев добавил, что противопоказаний для вакцинации очень мало и о них предупредит врач. Делать ИФА-тест до прививки не стоит, так как антитела не являются противопоказанием для нее, отметил врач. Для определения уровня антител после вакцинации требуется тест на S-белок, а данный тест в основном определяет антитела к N-белку.

Новые мутации COVID-19 привели к тому, что для эффективной защиты от него уровень антител должен быть выше, чем ранее. Сроки окончания пандемии зависят от числа вакцинированных людей, отметил Гуляев.

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