Белоруссия приостановила участие в программе ЕС «Восточное партнерство»

Фото: Pixabay / jorono

Белоруссия приостановила участие в программе Евросоюза (ЕС) «Восточное партнерство» из-за санкций в отношении страны. Об этом сообщили в МИД республики в понедельник, 28 июня.

— Мы надеемся, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода в отношениях с Беларусью. Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с ЕС на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе, — рассказали в ведомстве.

Главе представительства ЕС в стране Дирку Шубелю заявили о неприемлемости санкций как инструмента давления. Республика также начнет реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Это негативно скажется на взаимодействии в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью, отметили во внешнеполитическом ведомстве. В Минск для консультаций отозван постпред страны при ЕС, отмечается на сайте МИД.

ЕС запустил в 2009 году «Восточное партнерство» для укрепления политической ассоциации и экономической интеграции с Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.