Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус

Михаил Алимов

Общество
СМИ: Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус
Фото: «Москва слезам не верит», 1979 год

Актриса Вера Алентова почувствовала себя плохо, после чего ее госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 28 июня.

По данным телеканала, она сдала тест на коронавирус, его результаты пока неизвестны. О ее состоянии также нет никакой информации.

Напомним, что в выходные стало известно, что муж 79-летней артистки, режиссер и актер Владимир Меньшов, в легкой форме заболел COVID-19 и проходит лечение дома. Он постоянно консультируется со специалистами и был вынужден по состоянию здоровья пропустить съезд одной из политических партий.

Вера Алентова и Владимир Меньшов находятся в браке уже более 50 лет. Актеры очень привязаны друг к другу, постоянно вместе посещают светские мероприятия. У них есть общая дочь Юлия Меньшова, которая стала популярной актрисой и телеведущей.

Читайте также:
Вера Алентовакоронавирусгоспитализация актрисы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Все мнения
О проекте