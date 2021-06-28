СМИ: Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фото: «Москва слезам не верит», 1979 год

Актриса Вера Алентова почувствовала себя плохо, после чего ее госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 28 июня.

По данным телеканала, она сдала тест на коронавирус, его результаты пока неизвестны. О ее состоянии также нет никакой информации.

Напомним, что в выходные стало известно, что муж 79-летней артистки, режиссер и актер Владимир Меньшов, в легкой форме заболел COVID-19 и проходит лечение дома. Он постоянно консультируется со специалистами и был вынужден по состоянию здоровья пропустить съезд одной из политических партий.

Вера Алентова и Владимир Меньшов находятся в браке уже более 50 лет. Актеры очень привязаны друг к другу, постоянно вместе посещают светские мероприятия. У них есть общая дочь Юлия Меньшова, которая стала популярной актрисой и телеведущей.