Сборная Испании забила Хорватии пять голов и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча состоялась в Копенгагене и закончилась со счетом 5:3.

Испанцы дали Хорватии выйти вперед благодаря автоголу Педри (20-я минута). Затем команда вернула себе преимущество с помощью мячей Пабло Сарабии (38-я), Сесара Аспиликуэты (57-я) и Феррана Торреса (77-я).

В дополнительное время последовали голы от хорватских игроков Мислава Оршича (85-я) и Марио Пашалича (90-я). Испания в овертайме ответила голами Альваро Мораты (100-я) и Микеля Оярсабаля (103-я).

Испания встретится в четвертьфинале турнира с победителем пары Франция — Швейцария. Игра состоится 2 июня в Санкт-Петербурге.