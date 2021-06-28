Движение автомобилей по вечерам ограничили на Патриарших прудах в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Малая Бронная улица Карта всех событий

Движение автомобилей на Патриарших прудах в столице ограничили по вечерам из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» в понедельник, 28 июня.

Согласно новым правилам, с 19:00 до 01:00 москвичи смогут попасть в данный район на машине при предъявлении местной прописки или договора аренды. Такое же право получат и люди с резидентным разрешением на парковку.

Нововведение организовали по просьбе местных жителей, которые жаловались на шум.