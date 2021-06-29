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Вакцина «ЭпиВакКорона» стала доступна в шприц-дозах

Полина Долганова

Общество
Вакцина «ЭпиВакКорона» стала доступна в шприц-дозах
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Препарат для вакцинации «ЭпиВакКорона» теперь стал доступен в том числе и в шприц-дозах. Об этом сообщили в разработавшем эту вакцину от коронавируса Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Теперь вакцина получит распространение не только в привычных ампулах.

— Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня, — говорится в сообщении.

Шприц-доза представляет из себя готовое к использованию медицинское изделие, которое способствует оптимизации процесса вакцинации и делает его более удобным как для пациента, так и для врача.

В использовании новая форма дозировки предъявляет минимальные требования к медицинскому специалисту. Так, вакцину можно будет использовать не только в городе, но и в других населенных пунктах.

В случае новой формы дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — теперь врачам не надо будет набирать препарат в шприц. Нововведение снижает вероятность ошибок до минимума и ускоряет процедуру, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что регистрация вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» и организация пунктов вакцинации для мигрантов в столице ожидается в ближайшие дни. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 25 июня.

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