Психолог назвал основные причины шопоголизма

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Чаще всего избыточное желание совершать покупки говорит о детских травмах или проблемах с самооценкой. Шопоголик привыкает судить об окружающих только по одежде. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог Андрей Зберовский.

Эксперт отметил, что шопоголиками чаще всего становятся в двух случаях. Позволяя себе избыточные покупки, человек повышает свой социальный статус в глазах окружающих. Чаще всего шопоголизм — форма компенсации бедности или поднятие своей самооценки, рассказал собеседник «ВМ».

По словам Зберовского, в Международной классификации болезней шопоголизм признан психическим отклонением, однако психологи обычно не считают это явление большой проблемой.

— Если человеку поход в магазин помогает расслабиться, специалисты относятся к этому с улыбкой. У кого-то настроение повышается после похода в спортзал, кому-то нужно вкусно поесть, а кто-то должен порадовать себя распродажей, — рассказал эксперт.

Однако если человек слишком увлечен шопоголизмом, он может судить о других не по их поступкам, а только по одежде, предупредил психолог.

— Шопоголики прекрасно разбираются в моде и способны с легкостью отличить подделку от оригинальной вещи, — рассказал Зберовский.

Также эксперт рассказал, как распознать шопоголика на начальном этапе отношений. Если малознакомый человек постоянно комментирует, во что одеты окружающие, и присматривается к деталям их образа, это может быть признаком склонности к шопоголизму, заключил Зберовский.