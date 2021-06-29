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Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме к вакцинации

Полина Долганова

Общество
Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме к вакцинации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Переболевшим коронавирусом гражданам надо вакцинироваться, так как болезнь не гарантирует защиту от вируса. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в настоящее время Россия обладает эффективной вакциной от коронавируса — это «Спутник V». Этот препарат способен прекратить пандемию при его быстром и широком использовании.

— Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме — это не значит защититься от этого заболевания, — сказал Гинцбург на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, прививаться от коронавируса надо, иначе количество смертей может вырасти до 5–10 процентов.

Гинцбург подытожил, что COVID-19 — это коварный вирус, который приводит к тяжелым осложнениям, пишет РИА Новости.

Ранее директор НИЦ им. Гамалеи заявил, что модифицировать вакцину для борьбы с новыми штаммами можно в течение недели. Подобная трансформация препарата может потребоваться, если появится новый штамм COVID-19 с сильно измененной последовательностью S-белка. Этот компонент связывается с рецепторами человека.

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