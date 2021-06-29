Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти на 20 процентов вырос объем промышленного производства Москвы за пять месяцев

Иван Юминов

Город
Почти на 20 процентов вырос объем промышленного производства Москвы за пять месяцев
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За первые пять месяцев этого года объем промышленного производства Москвы вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 29 июня.

— Наибольшую динамику за пять месяцев этого года показала обрабатывающая промышленность — рост составил 14,1 процента. Так, в 2,6 раза увеличились объемы производства бумаги и бумажных изделий, — рассказал заммэра.

Рост в сегменте производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 87,1 процента. Объемы производства лекарственных препаратов выросли на 38 процентов.

Рост объемов обрабатывающей промышленности в Москве достигается за счет развития таких секторов, как здравоохранение, услуги, телекоммуникации, добавил Ефимов.

За период январь–май 2021 года производство химических веществ и продуктов выросло на 68,8 процента. Это вызвано ростом объема производства, в том числе чистящих и моющих средств, антиперспирантов и средств для ухода за кожей, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Инвестиции столичных компаний в первом квартале этого года составили 540,4 миллиарда рублей, что означает рост на 16,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На Москву приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал.

Читайте также:
Владимир Ефимовпроизводствоинвестиции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте