Почти на 20 процентов вырос объем промышленного производства Москвы за пять месяцев

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За первые пять месяцев этого года объем промышленного производства Москвы вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 29 июня.

— Наибольшую динамику за пять месяцев этого года показала обрабатывающая промышленность — рост составил 14,1 процента. Так, в 2,6 раза увеличились объемы производства бумаги и бумажных изделий, — рассказал заммэра.

Рост в сегменте производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, составил 87,1 процента. Объемы производства лекарственных препаратов выросли на 38 процентов.

Рост объемов обрабатывающей промышленности в Москве достигается за счет развития таких секторов, как здравоохранение, услуги, телекоммуникации, добавил Ефимов.

За период январь–май 2021 года производство химических веществ и продуктов выросло на 68,8 процента. Это вызвано ростом объема производства, в том числе чистящих и моющих средств, антиперспирантов и средств для ухода за кожей, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Инвестиции столичных компаний в первом квартале этого года составили 540,4 миллиарда рублей, что означает рост на 16,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. На Москву приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал.