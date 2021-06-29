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«Сдержанно и очень брутально»: стилисты назвали самую модную команду Евро-2020

Елизавета Короткова

Общество
«Сдержанно и очень брутально»: стилисты назвали самую модную команду Евро-2020
Сборная Италии / Фото: Sportimage/PA Images

Первое место в рейтинге самых выигрышных по внешнему виду команд стилист Влад Лисовец отдал сборной Италии. Второе место в топе с небольшим отрывом, по его мнению, занимает Франция, а на позицию третьих можно смело поставить Украину. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

— Первое место отдам Италии: их форма выглядит «сдержанно и очень брутально». В этом есть и элегантность, и спортивность, — рассудил Лисовец.

Довольно элегантно выглядит и форма команды Франции. По словам стилиста, красные гольфы на темно-синем фоне выглядят привлекательно. Более того, в образе футболистов есть нечто детское, на что приятно смотреть, считает он.

Особое внимание Лисовец уделил внешнему виду украинских игроков. Их форма не продумана с точки зрения стиля, но она запоминается зрителю. Эта визуальная черта едва ли не важнее всех остальных, говорит эксперт.

— Украина в виде бананов выглядит очень забавно. Конечно, это история не про стиль. Однако она смотрится ярко, обращает на себя внимание, а главное, запоминается, — отметил стилист.

С мнением о том, что футбольная форма должна запоминаться, согласилась и эксперт по имиджу Елена Бестави. Так, в ее список самых стильных попали игроки Швейцарии и Бельгии.

Сборная Франции / Фото: Zuma\TASS
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Сборная Франции / Фото: Zuma\TASS
Сборная Украины / Фото: EPA
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Сборная Украины / Фото: EPA
Сборная Швейцарии / Фото: EPA
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Сборная Швейцарии / Фото: EPA
Сборная Бельгии / Фото: EPA
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Сборная Бельгии / Фото: EPA

— На мой взгляд, выигрышнее на поле смотрится та форма, которая будет легче запоминаться. За «бегающей» эмблемой компании Puma на ровном белом фоне всей формы швейцарских футболистов хочется наблюдать. Здесь добавлю еще и команду Бельгии: черные штрихи, которые вместе с красными создают букву «В», невозможно не запомнить, — объяснила Бестави.

Оба эксперта отметили, что команда Германии находится в тренде из-за использования в форме модного триколора. По словам Лисовца, этот элемент популярен уже три года. Бестави добавила, что принт в виде «полоски» сейчас очень актуален.

Одежда остальных футбольных команд несильно впечатлила стилистов. Влад Лисовец упомянул о том, что иногда форма подобрана не по размеру.

— Все-таки нужно думать про размер, у многих команд это не соблюдено. Мало того что некоторые используют спорящие между собой сочетания цветов, так еще и «в облипку» это выглядит крайне странно, — заключил Лисовец.

Матчи 1/4 финала Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфинала — 6 и 7 июля, финала — 11 июля.

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