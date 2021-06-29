ВДНХ пригласила москвичей на экскурсии о творчестве Веры Мухиной

Фото: Агентство городских новостей Москва

Главная выставка страны в день 132-летия советского скульптора Веры Мухиной, 1 июля, приглашает посетителей на экскурсии, посвященные ее творчеству.

Участники мероприятия узнают об истории создания монумента «Рабочий и колхозница» — памятника монументального искусства, а также о жизни и творчестве одного из самых культовых скульпторов Советского Союза.

Скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» принесла Вере Мухиной мировую известность. В 1937 году привезенный на Всемирную выставку в Париже монумент произвел фурор. Именно там, в столице моды, и состоялось его первое явление публике. Уже позже, к открытию ВСХВ, скульптуру перевезли в Москву и установили у северного входа. Монумент сегодня — один из самых узнаваемых символов Москвы.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает жителей и гостей города 1 июля принять участие в пешеходной экскурсии «Архитектурные стили Москвы».

Кроме того, московские парки подготовили новую онлайн-программу, в рамках которой пользователи смогут пройти увлекательные мастер-классы, посетить виртуальные экскурсии, а также послушать лекции по культуре, истории, языкознанию и ботанике.