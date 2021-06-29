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Более пяти тысяч рабочих мест появятся в Москве благодаря строительству трех объектов

Иван Юминов

Город
Более пяти тысяч рабочих мест появятся в Москве благодаря строительству трех объектов
Фото: freepik.com
Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Три объекта по городской программе создания мест приложения труда построит в столице инвестор, создав 5,2 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 29 июня.

— В рамках соглашения инвестор построит два торговых комплекса и офисное здание за пределами центра Москвы общей площадью почти 136 тысяч квадратных метров. На трех объектах будет создано 5,2 тысячи рабочих мест, — рассказал заммэра.

Это станет первым проектом, когда в рамках одного соглашения застройщик возведет сразу три объекта, добавил Ефимов. Компании, входящие в ГК «ПИК», построят два торговых комплекса на юго-востоке и юго-западе города, а также бизнес-центр на западе столицы.

Комплекс на Зеленодольской улице планируют построить до конца 2023 года, а бизнес-центр на Заречной улице и торговый центр на территории бывшей промзоны «Бутово» — к середине 2025 года, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Ее целью является привлечение бизнеса к созданию объектов недвижимости за пределами ТТК и МКАД. Это призвано решить проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить нагрузку на общественный транспорт и уменьшить трафик.

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