Врач объяснил, почему «жаворонки» здоровее «сов»

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Люди, привычные к поздним подъемам, идут наперекор нормальным физиологическим процессам. Они более склонны к гормональному дисбалансу и полноте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-педиатр Евгений Тимаков.

По словам специалиста, сбитый режим препятствует своевременной выработке мелатонина и серотонина. Так, биоритмы «жаворонков» ближе к механизму, заложенному в нас природой.

— С точки зрения гормонов жаворонки гораздо ближе к норме. Это влияет и на перепады настроения, и на формирование гормонального уровня здоровья организма. Стандартный физиологический процесс не должен разрушаться, — заявил Тимаков.

Как правило, любители позднего пробуждения более склонны к полноте, добавил врач. «Совиный» образ жизни однозначно вреднее для организма, заверил он.

Однако людям, которые встают слишком рано, — в 4–5 утра — Тимаков посоветовал поддерживать здоровье питательным завтраком. Эта мера поможет сбалансировать внутренние процессы.

— В такое раннее время идет перекрестная выработка гормонов. Все будет нормально при условии, что человек получит питательный и полноценный завтрак. Так он восполнит большой выброс гормонов (катехоламинов) и серотонин восстановит обратную цепочку, — заключил специалист.

Также эксперт напомнил, что условием для крепкого здоровья является не только хороший сон, но и «адекватные физические нагрузки», дополненные хорошим питанием.