«Стараемся выживать»: Безруков рассказал о работе театра во время пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 121 Карта всех событий

Требование о заполняемости зала на 50 процентов наносит большой удар по бюджету Московского губернского театра, но персонал старается выживать. Об этом «Вечерней Москве» сообщил его художественный руководитель, актер Сергей Безруков.

— Если она что и принесла (пандемия — прим. «ВМ»), то только наше сплочение, потому что мы не отчаялись. Хотя, когда несешь убытки в течение года и продолжаешь их нести, потому что до сих пор у нас 50 процентов зрителей в зале, это большой удар по бюджету и экономике театра, — рассказал артист.

Театр не может поднять цены, так как зрители привыкли к невысокой стоимости, добавил он. Персонал учреждения, по словам Безрукова, старается выживать, актер также выразил надежду, что к осени зал разрешат полностью наполнять зрителями.

Пандемия сплотила сотрудников вокруг театра, им удалось не упустить зрителя, что является самым главным, заключил актер.

В интервью «Вечерней Москве» Безруков рассказал о творчестве, кумирах и важном чувстве.