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ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля

Иван Юминов

Экономика
ЦБ создал пилотную группу из 12 банков для тестирования цифрового рубля
Фото: moscow-live

Банк России (ЦБ) сформировал пилотную группу для тестирования цифрового рубля, в нее вошли 12 банков. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 29 июня.

— В группу вошли 12 банков, которые выразили желание участвовать в пилотном проекте и направили соответствующие письма в Банк России, — рассказали в ведомстве.

Прототип платформы ЦБ планирует завершить в декабре, а в январе 2022-го приступить к тестированию, которое будет проходить в течение всего года. По результатам эксперимента будет создана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, добавили в ведомстве.

Среди участников эксперимента — ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк и «Тинькофф», отмечается на сайте ЦБ.

Цифровой рубль, согласно концепции Банка России, будет иметь форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Его передача будет осуществляться в виде перемещения кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию будет осуществлять непосредственно ЦБ.

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