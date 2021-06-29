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Вернувшихся туристов в Москве оштрафовали на 17,5 миллиона из-за отсутствия теста на COVID-19

Михаил Алимов

Город
Вернувшихся туристов в Москве оштрафовали на 17,5 миллиона из-за отсутствия теста на COVID-19
Фото: Pixabay

Вернувшихся из других стран в столицу жителей, с 1 августа не предоставивших вовремя данные о ПЦР-тесте на коронавирус, оштрафовали на сумму более 17,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 29 июня, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Начиная с 1 августа в столице ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран. Сразу после прилета они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и в течение трех дней загрузить его результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Количество нарушителей, получивших административный протокол, составило 6913 человек.

— По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1396 гражданам присуждены штрафы на сумму 17,54 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний, — говорится в сообщении.

Такое требование относится не только ко взрослым людям, но и к детям. До получения результатов приехавшие туристы должны находиться в самоизоляции.

Помимо этого, туристы, которые вернулись из Танзании, должны повторно пройти тест на COVID-19 спустя пять дней после приезда.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной. Число больных является рекордным за время пандемии, добавил мэр. Количество занятых коек в столице приблизилось к 15 тысячам, многие из таких пациентов находятся в тяжелом состоянии и в реанимации.

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