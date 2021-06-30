Движение на улице Летчика Спирина в Москве ограничат с 1 июля
С 1 июля по 1 октября в Москве будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Об этом во вторник, 29 июня, рассказали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ, уточнили в ведомстве.
Движение по одной полосе будет частично перекрыто на улице Летчика Спирина в районе дома 2, корпуса 1, строения 3 по Челобитьевскому шоссе. Ограничения будут действовать круглосуточно с 1 июля по 30 сентября.
При этом с 1 июля по 1 октября движение на участке будет ограничено круглосуточно по двум полосам. Проезд транспорта будет осуществляться по временно организованным расширениям дороги.