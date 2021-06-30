Спасатели нашли тела троих детей, пропавших на реке в Приморье

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Спасатели нашли тела детей, пропавших на реке в Приморье в понедельник, 28 июня. Об этом рассказали в среду, 30 июня, в краевом государственном учреждении Приморского края по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Три ребенка восьми, девяти и 12 лет пропали в городе Лесозаводск после поездки на велосипедах к реке Уссури. Вещи детей нашли на берегу реки, после чего начались поиски пропавших.

Тело одного ребенка без видимых травм нашли в реке. По предварительным данным, он утонул. В 8:25 по местному времени 30 июня было обнаружено тело второго ребенка. Мальчика без признаков жизни обнаружили в семи километрах от его вещей. Также спасатели нашли тело третьего ребенка.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пишет РИА Новости.