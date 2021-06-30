Наталья Сергунина назвала пять самых популярных номинаций столичного конкурса для НКО

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Заявочная кампания на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для НКО завершилась в Москве, всего поступило более 870 заявок. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в среду, 30 июня.

— В этом году НКО подали 872 заявки. Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации «Молодежь Москвы» — 182, — рассказала заммэра.

На гранты в номинации «Наше наследие» претендуют 123 проекта, а в категории «ЗОЖ и спорт» — 106. В пятерку наиболее популярных номинаций также вошли «Семейная Москва» и «Творческая Москва», добавила Сергунина.

Для подготовки к конкурсу участников приглашали пройти экспресс-курс образовательной программы «НКО Лаб», состоящий из 13 вебинаров. Также можно было пройти серию из 25 мастер-классов в рамках «Мастерской проектов».

Мероприятия провели эксперты в области социального проектирования, менеджмента и волонтерства. Консультации можно было получить по телефону или в коворкинг-центре НКО в ЦАО.

В этом году в конкурсе представлено 12 номинаций: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Молодежь Москвы», «Безопасная Москва», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва» и «Медиа Москва».

Заявки проверят на соответствие условиям до 13 июля, а финальный список появится на сайте грантымэра.душевная.москва 17 июля. Организации, зарегистрированные больше года назад, могут получить гранты до пяти миллионов рублей. НКО, существующим больше шести месяцев, доступна поддержка до 500 тысяч рублей.

Общая сумма грантов составит 400 миллионов рублей, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.