Доктор Комаровский объяснил риск тяжелой формы коронавируса у полных людей

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Полнота является фактором риска при заболевании коронавирусной инфекцией и может спровоцировать возникновение и развитие осложнений. Об этом написал врач Евгений Комаровский в Instagram.

По его словам, от массы тела сильно зависят кровообращение в легких и внутригрудное давление. Кроме того, у людей с лишним весом часто развивается гипертоническая болезнь.

— То есть при осложнении коронавирусной инфекции, особенно при цитокиновом шторме, у таких пациентов сердечно-сосудистая система работает очень напряженно, с большим трудом, — уточнил специалист.

Полным людям рекомендуется с особым вниманием следить за артериальным давлением вне зависимости от наличия коронавируса.

Комаровский подытожил, что ожирение негативно влияет на иммунную систему, которая должна хорошо функционировать во время заболевания коронавирусом. Укрепить иммунитет можно с помощью правильного питания, здорового сна и спорта, пишет ФАН.