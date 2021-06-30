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Младшего брата футболиста Кокорина задержали в Москве из-за драки в кафе

Полина Долганова

Происшествия
Младшего брата футболиста Кокорина задержали в Москве из-за драки в кафе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Полиция задержала младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, он подрался с сотрудниками одного из столичных ресторанов в центре города. Предположительно, Кирилл Кокорин с другом решили зайти в один из ресторанов.

Сотрудники общепита в свою очередь отказались впускать в заведение молодых людей в состоянии алкогольного опьянения из-за отсутствия у них QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Из-за этого между сторонами произошел конфликт, который перерос в драку. Полиция задержала дебоширов на месте.

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