Таксистов с опытом менее трех лет в России предложили не допускать к агрегаторам

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Доступ к услугам агрегаторов такси нужно предоставлять только тем водителям, чей стаж вождения составляет не менее трех лет. Такое предложение высказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он добавил, что агрегаторами должны пользоваться только те таксисты, которые имеют российские права или водительские удостоверения соответствующей категории гражданина другой страны при условии, что в ней русский язык является государственным.

Черников также предложил оснастить программное обеспечение сервисов функцией, которая ограничивала бы водителям возможность работать больше допустимого Трудовым кодексом времени.

Кроме того, представитель Госавтоинспекции анонсировал создание в РФ информационной платформы «Безопасность дорожного движения». К ней будут иметь доступ различные агрегаторы такси, за счет чего они смогут отслеживать деятельность своих сотрудников.

Глава ГИБДД РФ также предложил изменить саму работу агрегаторов. Так, по его словам, предоставление агрегаторам сведений о наличии у них стоянок для хранения автомобилей должно быть обязательным для перевозчиков. Помимо этого, они в обязательном порядке должны предоставлять информацию о техническом состоянии транспорта, передает газета «Аргументы и факты».

— Эти требования абсолютно адекватные, потому что это общественный транспорт. ...Это приравнивание не только в правах, но и в обязанностях. От этого хуже никому не будет точно, — прокомментировал требования Черникова глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что предложение оснащать сервисы программами для предотвращения переработок у водителей направлено на пресечение использования одного аккаунта разными таксистами.