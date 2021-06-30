Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев анонсировал выступление более 450 спикеров на Московском урбанистическом форуме

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев анонсировал выступление более 450 спикеров на Московском урбанистическом форуме
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Юбилейный, 10-й Московский урбанистический форум впервые пройдет в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Спикеры будут выступать на мероприятии в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2021 году на форуме выступят более 450 экспертов.

— Из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста, — уточнил заммэра.

Он отметил, что все желающие смогут задать спикерам вопросы через интерактивную онлайн-платформу, доступ к которой откроется с началом форума.

Бочкарев уточнил, что количество офлайн-участников на форуме ограничено. Возможность посетить мероприятие будет только у граждан с отрицательным ПЦР-тестом.

Тема форума в этом году звучит как «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Программа запланирована на 1 и 2 июля.

Первый день будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, с которыми приходится сталкиваться крупным мегаполисам, а второй день планируется посвятить прогнозированию новых испытаний для городских проектов.

В рамках форума также состоится Второй международный конгресс Urban Health. Он будет посвящен проблематике городского здоровья.

Читайте также:
Андрей БочкаревфорумМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте