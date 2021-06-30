Андрей Бочкарев анонсировал выступление более 450 спикеров на Московском урбанистическом форуме

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Юбилейный, 10-й Московский урбанистический форум впервые пройдет в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Спикеры будут выступать на мероприятии в онлайн- и офлайн-форматах. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2021 году на форуме выступят более 450 экспертов.

— Из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста, — уточнил заммэра.

Он отметил, что все желающие смогут задать спикерам вопросы через интерактивную онлайн-платформу, доступ к которой откроется с началом форума.

Бочкарев уточнил, что количество офлайн-участников на форуме ограничено. Возможность посетить мероприятие будет только у граждан с отрицательным ПЦР-тестом.

Тема форума в этом году звучит как «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». Программа запланирована на 1 и 2 июля.

Первый день будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, с которыми приходится сталкиваться крупным мегаполисам, а второй день планируется посвятить прогнозированию новых испытаний для городских проектов.

В рамках форума также состоится Второй международный конгресс Urban Health. Он будет посвящен проблематике городского здоровья.