В РФПИ ответили на обращение Гватемалы вернуть выплаченные за «Спутник V» средства

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Еще два самолета с вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» направят в Гватемалу в течение двух недель. Об этом «Вечерней Москве» сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 30 июня.

— Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств, — сказал собеседник «ВМ».

Ранее в СМИ появилась информация, что глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес решила обратиться за возвратом средств, выплаченных за вакцину от COVID-19 «Спутник V», которая была произведена в России, в связи с недостаточными объемами поставок препарата в страну.

К настоящему времени в Гватемалу успели поставить небольшую часть из общего числа доз препарата, за который заплатили власти страны. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, в свою очередь, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V», чтобы включить в документ еще и однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

Применение российской вакцины было одобрено в Гватемале в конце февраля. В мае страна получила первые партии препарата. Сейчас в стране также используются препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и Гватемала находятся на стадии переговоров о возможности ускорения поставок «Спутника».