Музей Чехова пригласил москвичей на выставку «Пейзаж»

Фото: Левитан Исаак Ильич «Летний пейзаж. Пашня»

Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихово приглашает посетителей на выставку «Пейзаж».

Экспозиция представляет собой диалог двух непревзойденных мастеров пейзажа — Исаака Левитана и Антона Чехова. Диалог в жизни и творчестве, живописи и литературе.

При одновременном взгляде на картины художника и тексты писателя очевидна близость мотивов и образов, стиля и принципов изображения природы. Их емкие высказывания о природе творчества и задачах искусства, о мастерстве и принципах создания пейзажа — еще более подтверждают эту близость.

Кроме пейзажной живописи И. И. Левитана на выставке можно увидеть произведения В. Д. Поленова, В. А. Серова, М. В. Нестерова, Н. П. Чехова, А. С. Степанова, С. П. Кувшинниковой, М. П. Чеховой. Также представлены личные вещи А.П. Чехова и И.И. Левитана, раритеты чеховской семьи, подлинные предметы эпохи.

В мультимедийной зоне посетителей ждет галерея из 50 пейзажей художника и писателя, объединенных созвучностью мотивов, образов, красок и настроений.

Выставка открыта до 24 ноября, сообщается на сайте музея.