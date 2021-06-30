Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.

Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году превысило 1,5 миллиона.

Посмотреть трансляцию общения президента с гражданами можно на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.

Рекордное количество времени президент России разговаривал с населением в 2013 году: трансляция длилась 4 часа 47 минут. На сегодняшнюю прямую линию в сетке вещания отведено ровно три часа.

Впервые президент пообщался с гражданами страны 24 декабря 2001 года. Тогда в повестке были вопросы о надбавках к пенсии, о теплоснабжении одной из школ в Иркутской области и другие социальные темы.