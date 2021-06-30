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Путин — об обязательной вакцинации: Все действуют в рамках закона

Иван Юминов

Общество
Путин — об обязательной вакцинации: Все действуют в рамках закона
Фото: РИА Новости

Закон позволяет губернаторам вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Я в свое время говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения, — рассказал президент.

При этом общенациональный календарь прививок является обязательным. Были предложения, по словам Путина, добавить вакцинацию от коронавируса в этот раздел, но депутаты Госдумы не поддержали данную идею.

При подъеме заболеваемости в некоторых регионах, согласно закону, по рекомендациям санитарных врачей руководство региона имеет право вводить обязательную вакцинацию, отметил российский лидер. Меры, введенные в ряде субъектов, нужны для того, чтобы избежать локдауна. Распространение COVID-19, по словам Путина, можно остановить только с помощью вакцинации.

Президент рассказал, что привился вакциной «Спутник V». Спустя четыре дня после первой дозы у него появилась чувствительность в месте укола, а после второй у главы государства поднялась температура до 37,2 градуса, но утром вновь опустилась до 36,6 градуса.

Посмотреть трансляцию прямой линии в этом году можно на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов. Всего количество вопросов от россиян к прямой линии с Путиным превысило 1,5 миллиона.

Владимир Путинпрямая линиявакцинация
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