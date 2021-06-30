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Путин разъяснил ситуацию с британским эсминцем в Черном море

Полина Долганова

Политика
Путин разъяснил ситуацию с британским эсминцем в Черном море
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин разъяснил ситуацию с британским эсминцем в ходе прямой линии, которая состоялась 30 июня.

По словам главы государства, даже российские единицы морской техники могли бы потопить британский эсминец Defender во время недавнего инцидента в Черном море. Путин добавил, что речи о начале третьей мировой войны быть не могло.

— Те, кто это делает, понимают, что они не выйдут победителями из этой ситуации, — сказал президент.

Он также назвал случившееся провокацией и добавил, что в этом инциденте принимали участие не только британцы, но и американцы.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле в свою очередь назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.

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