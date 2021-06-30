«Переносящих заразу» слизней заметили на северо-востоке Москвы

Фото: facebook/babkasvao

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бабушкинский район Карта всех событий

Москвичи заметили во дворах гигантских слизней, которые являются «жуткими переносчиками заразы». Соответствующая публикация появилась в сообществе Бабушкинского района столицы.

— Вот этих милашек можно встретить во дворах нашего района. Это испанские рыжие слизни, — говорится в сообщении.

Автор предположил, что животных могли завезти в город вместе с рулонным газоном. Они «заполонили Москву» и являются «жуткими переносчиками заразы», их нельзя трогать, отмечается в публикации на Facebook.

В августе 2020 года сообщалось о появлении оранжевых лузитанских слизней в Москве. По словам пресс-секретаря Зоологического музея МГУ Ильи Гомыранова, они могут наносить сильный вред огородам и садам, при этом они не представляют опасность для человека.