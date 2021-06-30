Андрей Бочкарев примет участие в дискуссии про трансформацию городов в рамках МУФ

Фото: stroi.mos.ru

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев примет участие в дискуссии «Звезда родилась. Кейсы успешной трансформации городов» в рамках деловой программы Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 30 июня.

— На форуме мы хотим обсудить результаты масштабных трансформаций мегаполисов, произошедших за последние десятилетия, и выработать наиболее удачные решения и методы конструирования будущего крупнейших агломераций мира, в том числе с учетом таких глобальных вызовов современности, как пандемия, — рассказал заммэра.

Панельная дискуссия состоится в четверг, 1 июля, в 11:45, она будет посвящена масштабным градостроительным проектам и тому, как они формируют звездную репутацию городов. Бочкарев расскажет об успешно реализуемых в последнее десятилетие мегапроектах в городе, их влиянии на экономику, а также о вызовах, с которыми столица сталкивается как мегаполис.

МУФ пройдет в гибридном формате с участием российских и иностранных экспертов. В залах будет осуществляться контроль социальной дистанции и масочного режима, а участники будут допускаться только с отрицательными ПЦР-тестами.