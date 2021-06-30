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Путин призвал минимизировать вклад России в происходящее в сфере климата

Иван Юминов

Общество
Путин призвал минимизировать вклад России в происходящее в сфере климата
Фото: Администрация президента РФ

России необходимо сделать все, чтобы минимизировать вклад в происходящее в сфере экологии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Часть нашей территории, а это примерно 70 процентов, находится в северных широтах, и большие (территории — прим. «ВМ») — в вечной мерзлоте, — рассказал глава государства.

Там находятся как инфраструктура, так и населенные пункты. Таяние в таких областях приведет к очень серьезным экономическим и социальным последствиям, властям нужно быть готовыми к этому, добавил Путин.

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