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Путин объяснил, почему отдых в России дороже, чем в Турции

Иван Юминов

Общество
Путин объяснил, почему отдых в России дороже, чем в Турции
Фото: Администрация президента РФ

Отдых в России обходится дороже, так как в туристическую инфраструктуру вкладывалось мало средств. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

За 2019 год россияне потратили 36 миллиардов долларов за границей. Страна сделала первые шаги в рамках развития туристической инфраструктуры. Цены на отечественных курортах завышены, потому что многие зарубежные страны, по словам Путина, «вроде как открыты, а на самом деле закрыты».

Перегрузка туристической инфраструктуры происходит из-за того, что страны меняют правила въезда из-за коронавируса. Это приводит к взлету цен из-за того, что предложение не справляется со спросом, добавил президент.

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