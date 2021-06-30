Андрей Бочкарев: Соединяющую город Московский и станцию «Филатов Луг» дорогу достроят осенью

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Филатов Луг Карта всех событий

Трассу, соединяющую город Московский и станцию метро «Филатов Луг» Сокольнической линии, планируется завершить осенью. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 30 июня.

— В Московском полным ходом идет строительство трассы, которая соединит город с Сокольнической линией метрополитена. Автодорога пройдет по кратчайшему расстоянию от микрорайона Град Московский до станции «Филатов Луг» и строящегося сегодня транспортно-пересадочного узла, — рассказал заммэра.

Длина четырехполосной дороги составит 2,3 километра, на объекте проделана значительная часть работы — в частности, на 80 процентов трассы выложен асфальт, добавил Бочкарев. По новой дороге запустят движение общественного транспорта, а поездка от Московского до метро займет не более пяти минут.

— Вдоль дорожного полотна строители устанавливают наружное освещение, три светофора и две остановки для общественного транспорта. В ходе строительства также будут приняты меры по защите окружающей среды, — отметил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Саблина, план подготовки запуска общественного транспорта на дороге уже утвержден. Он соединит первый и третий микрорайоны, а также микрорайон Первый Московский город-парк, что позволит жителям добираться до метро за пять минут, минуя Киевское шоссе.