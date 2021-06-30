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Выставка «Народы России: этнографические карты» откроется в Москве

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Народы России: этнографические карты» откроется в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российская государственная библиотека приглашает посетителей на выставку «Народы России: этнографические карты», на которой представлены карты, атласы и книги от XVII века до наших дней.

На большой территории России с древних времен жили народы многих национальностей. Наука с большим интересом подходила к изучению состава населения страны. Поэтому именно в России этнография является самостоятельным научным направлением.

Одна из первых карт, отражающая расселение сибирских народностей, — «Чертеж и сходство наличие земель всей Сибири» — была создана в 1673 году сибирским митрополитом Корнилием.

В XVIII веке сведения о народах и занимаемых ими территориях наносились на многие географические карты. С 30-х годов XIX века стали проводиться научные экспедиции, ставившие своей целью сбор статистических сведений о национальном и численном составе населения Российской империи, об этнографических особенностях отдельных регионов страны. Собранные сведения послужили основой карт, составленных под руководством географов и этнографов П. И. Кеппена, А. Ф. Риттиха и М. И. Венюкова. Карты представлены на выставке.

В экспозицию также включен «Атлас западно-русских губерний и соседних областей», созданный этнографом Р. Ф. Эркертом.

На выставке можно увидеть иллюстрации из книги М. С. Знаменского «От Тобольска до Обдорска», миниатюрные «Географические карты России», стилизованные под игральные карты с изображениями народов России в национальных одеждах, современные этнографические атласы и карты.

Выставка открыта с 5 июля по 18 сентября, сообщается на сайте библиотеки.

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