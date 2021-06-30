Депздрав Москвы прокомментировал требование о вакцинации учительницы с медотводом

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Вакцинация сотрудников от коронавируса при наличии медицинского отвода является недопустимой, отказ от нее не может быть причиной отстранения от работы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в столичном департаменте здравоохранения в среду, 30 июня.

— Отказ от вакцинации в таких случаях, конечно, не может быть причиной отстранения от работы. Что касается учительницы, муж которой обратился с вопросом, то по состоянию здоровья ей оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля, — рассказали в ведомстве.

Поводом для проверки, которую ведомство провело вместе с Департаментом образования и науки Москвы, стал вопрос во время прямой линии президента России Владимира Путина. Муж учительницы одной из столичных школ пожаловался, что ее принуждают к прививке, несмотря на наличие у нее медотвода.

После этого срока ей нужно будет обратиться к врачу, чтобы он снял или продлил медотвод. Именно об этом директор школы сообщал учителю, добавили в ведомстве. Если противопоказаний к прививке от COVID-19 уже не будет, то женщине важно вакцинироваться.