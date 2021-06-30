«Заблудшая овечка»: в Госдуме ответили на заявление главы МИД Украины о русских

Фото: Пресс-служба Госдумы

Первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол. Об этом заявил депутат Государственный думы Руслан Бальбек, комментируя высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о русских как нацменьшинстве.

По словам Бальбека, глава украинского внешнеполитического ведомства «забыл заглянуть в итоги переписи населения».

— Его послушать — так русские на Украине появились только после Майдана, а до этого времени на Украине про них никто не слышал, — заметил Бальбек. — Прискорбно, что такая заблудшая овечка назначена главным дипломатом Украины.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнул, что «первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол». По его словам, «так и выходят на сцену Кулебы и прочие фальсификаторы, которых майдановская пена вынесла во власть».

Ранее дипломат заявил, что русские являются национальным меньшинством на Украине, но не могут считаться коренным народом.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». В качестве коренных законопроект выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих на территории Республики Крым в составе Российской Федерации.

8 июня депутаты Госдумы приняли заявление «Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины». В документе, в частности, отмечается, что нижняя палата российского парламента рассматривает внесенный Зеленским законопроект «как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины».