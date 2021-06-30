Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Заблудшая овечка»: в Госдуме ответили на заявление главы МИД Украины о русских

Павел Гриднев

Политика
«Заблудшая овечка»: в Госдуме ответили на заявление главы МИД Украины о русских
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол. Об этом заявил депутат Государственный думы Руслан Бальбек, комментируя высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о русских как нацменьшинстве.

По словам Бальбека, глава украинского внешнеполитического ведомства «забыл заглянуть в итоги переписи населения».

— Его послушать — так русские на Украине появились только после Майдана, а до этого времени на Украине про них никто не слышал, — заметил Бальбек. — Прискорбно, что такая заблудшая овечка назначена главным дипломатом Украины.

В комментарии РИА Новости депутат подчеркнул, что «первую скрипку в Киеве играет русофобия, а интеллект и управленческие качества задвинуты в угол». По его словам, «так и выходят на сцену Кулебы и прочие фальсификаторы, которых майдановская пена вынесла во власть».

Ранее дипломат заявил, что русские являются национальным меньшинством на Украине, но не могут считаться коренным народом.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». В качестве коренных законопроект выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих на территории Республики Крым в составе Российской Федерации.

8 июня депутаты Госдумы приняли заявление «Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины». В документе, в частности, отмечается, что нижняя палата российского парламента рассматривает внесенный Зеленским законопроект «как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины».

национальные меньшинстваМИД УкраиныУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте