Вакцинация, отдых в России и уровень безработицы: главные темы прямой линии Путина

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 30 июня, состоялась 18-я по счету прямая линия президента России Владимира Путина. Общение главы государства с людьми продолжалось 3 часа 43 минуты, в его адрес поступило около 2,2 миллиона вопросов. Путин успел ответить на 68 вопросов, в том числе 12 раз в формате прямых включений из регионов страны. Главными темами мероприятия стали внутренняя политика, экономика, социальные вопросы и международные отношения.

Ситуация с коронавирусом и новый учебный год в России

Более 23 миллионов людей вакцинировались от COVID-19 в стране. Президент не поддерживает обязательную вакцинацию, увольнять людей за требование сделать прививку при наличии медицинского отвода незаконно, отметил он.

Закон 1998 года, в котором идет речь об иммунной защите населения, позволяет губернаторам вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий людей. Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам главы государства, нужны для того, чтобы избежать локдауна. Пандемию, добавил Путин, можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

Президент также предположил, что ученики младших классов, скорее всего, будут учиться в школах с сентября в обычном режиме, а в старших классах организация учебного процесса будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Золотой запас» страны и разовые выплаты детям

Людей, которые обманывают пожилых граждан и ветеранов войны, Путин назвал «подонками». С ними должны серьезно поработать правоохранительные органы, банки и государство, уточнил российский лидер.

Президент также призвал предоставлять разовые детские выплаты на подготовку к школе всем семьям учеников, включая те, в которых воспитываются дети шести лет. Он посоветовал родителям, которые уже получили выплаты, воспользоваться ими заранее и заблаговременно приобрести своим детям все необходимые для школы вещи.

Говоря о сфере образования, Путин призвал не только привести в порядок школы, которые нуждаются в ремонте, но и построить около 1300 новых учебных заведений.

В ходе прямой линии с обращением к президенту выступили и пожарные из Забайкальского края. Они пожаловались, что их зарплаты остались на уровне МРОТ, на что Путин заверил их, что опасная работа должна соответственно оплачиваться.

Настоящим «золотым запасом» России президент назвал народ, а не более 600 миллиардов долларов, которые накоплены в Банке России. Россияне — в высшей степени духовный народ, а это «вдвойне, втройне» важно в современном мире, заключил глава государства.

Безработица и дорогой отдых в России

Из-за пандемии уровень безработицы в стране вырос до 5,9 процента, а до этого он был в районе 4,6–4,7 процента. Показатель начал снижаться, и властям необходимо сохранить эту тенденцию, отметил президент.

Морковь и картофель стоят дороже эквадорских бананов, потому что России не хватило собственной продукции, объяснил глава государства. Кроме того, мировые индексы на продукты питания, по его словам, в настоящее время находятся на самой высокой планке за последние десять лет.

Малым вложением средств в туристическую инфраструктуру объяснил Путин тот факт, что отдых в России стоит дороже, чем в Турции. Так, за 2019 год россияне потратили 36 миллиардов долларов за границей. Перегрузка инфраструктуры происходит из-за того, что страны меняют правила въезда из-за коронавируса. Это приводит к взлету цен из-за того, что предложение не справляется со спросом, добавил президент.

Выбор преемника и как Путин проводит свободное время

Решение о выборе преемника президента России всегда остается за гражданами страны, заявил глава государства. Экс-президент Борис Ельцин не передавал ему власть, а ответственность Путина в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента.

— Подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, — выразил надежду Путин.

У главы государства нет так много времени для отдыха, но когда оно появляется, то он, как и все россияне, любит посидеть, выпить, а затем начать петь. Предпочтение Путин отдает русским и советским песням, так как они мелодичные и красивые.

Больше всего, по словам президента, на него повлияли сказка «Колобок», роман «Война и мир» Льва Толстого и Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Блокировка соцсетей и отношения с США

Путин рассчитывает, что мировое устройство примет «более благообразный характер», а отношения Москвы и Вашингтона станут нормальными. США пытаются сохранить монопольное положение, несмотря на осознание того, что мир меняется кардинальным образом. Страна общается с Россией и союзниками «через губу», это никому не нравится, заключил президент.

Проблемы у России есть лишь с теми социальными сетями, которые не выполняют законодательство страны. При этом она не собирается их блокировать, заверил глава государства. Путин выразил надежду, что открытие внутри страны представительств зарубежных платформ позволит более не прибегать к замедлению их работы.

Таяние в северных широтах и в вечной мерзлоте приведет к очень серьезным экономическим и социальным последствиям, предупредил президент. Поэтому, заключил он, России необходимо сделать все, чтобы минимизировать вклад в происходящее в сфере экологии.