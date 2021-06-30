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Трамваи задерживаются на Судостроительной улице из-за ДТП

Иван Юминов

Происшествия
Трамваи задерживаются на Судостроительной улице из-за ДТП
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Судостроительной улице в Москве. Из-за аварии, произошедшей на трамвайных путях, затруднено движение общественного транспорта. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о трамваях № 47 и № 49. Они задерживаются в обоих направлениях.

— Маршруты временно изменены — вместо остановки «Нагатино» трамваи ходят до Нижних Котлов, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призвали проявлять внимательность и слушать объявления водителей.

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