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Путин поручил российским спортсменам выполнять эпидтребования на Олимпиаде

Иван Юминов

Спорт
Путин поручил российским спортсменам выполнять эпидтребования на Олимпиаде
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил российским спортсменам выполнять эпидемиологические требования во время Олимпийских игр в Японии. Об этом стало известно в среду, 30 июня.

— Прошу всех без исключения членов российской делегации неукоснительно выполнять медицинские требования комитета Игр, — обратился к атлетам глава государства.

Путин также поручил правительству, ФМБА и ОКР минимизировать риски, связанные с коронавирусом, отмечает РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.

Состав олимпийской сборной России включает в себя 335 спортсменов. Это на 50 человек больше, чем на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро.

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