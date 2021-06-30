РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу признано неудовлетворительным, но тренеру команды Станиславу Черчесову оказано доверие в дальнейшей работе. Об этом сообщил член технического комитета РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в среду, 30 июня.

— Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной, — приводит его слова РИА Новости.

Сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе. Черчесов возглавляет команду с августа 2016 года, его контракт действует до 30 декабря 2022 года.

В четвертьфинале турнира состоятся игры Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания, а также Украина — Англия.