Дмитрий Саблин открыл ледовый комплекс в Новой Москве

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Ледовый комплекс «МИЦ АРЕНА» предназначен как для профессиональных спортсменов, так и для жителей района, сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин на открытии новой площадки.

Открытие ледового комплекса началось с тренировки ребят-фигуристов на новом льду. Теперь жителям Сосенского больше не придется ездить в другие районы, чтобы позаниматься или просто провести время с пользой, катаясь на коньках. С сегодняшнего дня спортсмены детско-юношеской школы фигурного катания, куда уже идет набор детей в возрасте от 3,5 до 15 лет, будут заниматься на собственном ледовом поле олимпийского размера.

— Еще на этапе строительства арены мы в рамках нашей рабочей группы «Развитие ТИНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» договорились с руководством компании «МИЦ» о том, что в новом комплексе помимо занятий профессиональным спортом — хоккеем и фигурным катанием — будет предусмотрено время для массового катания жителей и проведения любительских игр. Сегодня эта задача выполнена, — пояснил Дмитрий Саблин.

Помимо ледового поля в комплексе обустроены залы общефизической подготовки и хореографии, кафе и зона ожидания для родителей. По информации руководства ледового комплекса, для проведения тренировок в вечернее время уже подписаны контракты с любительскими командами по хоккею.