Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дмитрий Саблин открыл ледовый комплекс в Новой Москве

Павел Гриднев

Общество
Дмитрий Саблин открыл ледовый комплекс в Новой Москве
Фото: Семен Василевич

Ледовый комплекс «МИЦ АРЕНА» предназначен как для профессиональных спортсменов, так и для жителей района, сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин на открытии новой площадки.

Открытие ледового комплекса началось с тренировки ребят-фигуристов на новом льду. Теперь жителям Сосенского больше не придется ездить в другие районы, чтобы позаниматься или просто провести время с пользой, катаясь на коньках. С сегодняшнего дня спортсмены детско-юношеской школы фигурного катания, куда уже идет набор детей в возрасте от 3,5 до 15 лет, будут заниматься на собственном ледовом поле олимпийского размера.

— Еще на этапе строительства арены мы в рамках нашей рабочей группы «Развитие ТИНАО: гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры» договорились с руководством компании «МИЦ» о том, что в новом комплексе помимо занятий профессиональным спортом — хоккеем и фигурным катанием — будет предусмотрено время для массового катания жителей и проведения любительских игр. Сегодня эта задача выполнена, — пояснил Дмитрий Саблин.

Помимо ледового поля в комплексе обустроены залы общефизической подготовки и хореографии, кафе и зона ожидания для родителей. По информации руководства ледового комплекса, для проведения тренировок в вечернее время уже подписаны контракты с любительскими командами по хоккею.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте