СМИ: Центробанк и НПФ подготовили реформу пенсионной системы

Фото: moscow-live

Банк России (ЦБ) и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) договорились о трансформации накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в среду, 30 июня.

— Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность, — рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Регулятор выступает за трансформацию «квазигосударственной системы» обязательного пенсионного страхования в формат НПО, добавил он.

Новая система будут состоять из следующих компонентов: стандартной пенсионной схемы, индивидуальных планов и корпоративных программ, объяснила глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова. По ее словам, нужно создать возможность для пополнения этих счетов, а также увеличивать их объемы, чтобы они не заканчивались единовременной выплатой.

Средства в рамках НПО, в отличие от обязательного пенсионного страхования (ОПС), будут принадлежать физическим лицам, а не государству.

— Накопленные средства можно получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований, либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен, — сообщила генеральный директор НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.

Стимулирование добровольных пенсионных взносов, по ее словам, можно осуществлять при помощи налоговых вычетов от зарплаты или дохода.