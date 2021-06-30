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Турция разрешит привившимся россиянам въезд без ПЦР-тестов

Юлия Павлушова

Политика
Турция разрешит привившимся россиянам въезд без ПЦР-тестов
Фото: Pexels

Турция будет пускать граждан РФ, привитых любой зарегистрированной российской вакциной. Туристу необходим сертификат о вакцинации на английском языке. Об этом в среду, 30 июня, сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Однако с момента прививки должно пройти не менее двух недель до въезда в страну.

— У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны, — подчеркнул он.

Туристы, которые не прошли вакцинацию, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения. Правило действует для путешественников старше шести лет. Также можно предъявить документ о перенесенном за последние шесть месяцев COVID-19.

Решение было принято после переговоров Мевлюта Чавушоглу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Представитель турецкого ведомства добавил, что также была достигнута договоренность о взаимном признании сертификатов вакцинации, пишет РИА Новости.

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