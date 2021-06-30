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Степаненко оспорит решение суда по разделу имущества с Петросяном

Юлия Павлушова

Общество
Степаненко оспорит решение суда по разделу имущества с Петросяном
Фото: Скриншот видео YouTube-канала Россия 1

Российская артистка Елена Степаненко недовольна решением суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем Евгением Петросяном. Об этом заявили адвокаты юмористки, которые подали апелляционную жалобу в Хамовнический суд.

Денежные средства на счетах, квартиры, машины и антиквариат знаменитостей разделили пополам. Однако это не устроило Елену Степаненко. По мнению адвоката ее экс-супруга Сергея Жорина, реакция артистки ожидаема.

— Нисколько не сомневался, что Степаненко будет оспаривать решение суда. Да, в ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными, — отметил он.

Судебный процесс между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном длился около трех лет. Список их имущества занял около тысячи листов. Вместе с тем неизвестно, за что именно рьяно боролась юмористка. Самый дорогой актив из перечня — 516 «квадратов» недвижимости в Зачатьевском переулке, из которого собирались сделать музей, пишет StarHit.

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