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РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в храмах

Анастасия Волоснова

Общество
РПЦ усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в храмах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал храмы и монастыри усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом свидетельствует письмо митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованное на официальном сайте Московской городской епархии.

В письме отмечается, что в храмах и монастырях необходимо носить маски. В частности, масочных режим должны соблюдать священнослужители, если они близко контактируют с прихожанами.

Решение было принято на фоне роста числа пациентов с коронавирусом. Для контроля за соблюдением антиковидных мер управление Московской патриархии будет проводить выборочные проверки.

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