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Ревакцинация от коронавируса стартовала в России

Анастасия Волоснова

Общество
Ревакцинация от коронавируса стартовала в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В регионах России стартовала ревакцинация от коронавируса, а также вакцинация уже переболевших COVID-19. Об этом в среду, 30 июня, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

Ведомство утвердило временные рекомендации по вакцинации россиян от коронавируса, где прописаны новые положения по ревакцинации от COVID-19.

— В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших, — говорится в сообщении.

В Минздраве РФ отметили, что ревакцинироваться от коронавируса во время роста числа заболевших необходимо раз в полгода, а в период стабильной ситуации — каждые 12 месяцев. В частности, россияне должны ревакцинироваться раз в шесть месяцев, пока в России не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

В ведомстве подчеркнули, что повторную вакцинацию можно делать любым из зарегистрированных в РФ препаратом, пишет Интерфакс.

Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцину «Спутник Лайт» выпустят в гражданский оборот после 25 июня. По его словам, препарат можно будет использовать для ревакцинации от коронавируса. Позже с аналогичным заявлением выступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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