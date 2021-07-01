Летающий автомобиль совершил первый полет в Словакии

Фото: скриншот из видео Flying Car на канале CNET Highlights

Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет на 80 километров из словацкого города Нитра в Братиславу. Об этом сообщило издание Teraz.

Во время первого полета машиной управлял конструктор аппарата, инженер Штефан Клейн. По его словам, летающий автомобиль «великолепно» шел в воздухе.

Изобретатель продемонстрировал, что летающий аппарат может преобразоваться в обычный автомобиль за две с половиной минуты. В воздухе машина может лететь со скоростью до 170 километров в час, максимальная высота для полетов составляет 2,5 тысячи метров.

Клейн отметил, что его изобретение не подходит для густонаселенных европейских городов. Изобретатель надеется, что интерес к летающей машине проявят представители стран, где отсутствует развитая транспортная инфраструктура.

Он подчеркнул, что его летающий автомобиль позволяет быстро перемещаться на большие расстояния. Перелет между городом Нитра и Братиславой занял 25 минут. При этом на машине по шоссе данное расстояние проезжают в три раза дольше.