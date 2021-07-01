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Жить своим делом: как сотрудники обсервационных центров помогают москвичам

Марьяна Шевцова

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Жить своим делом: как сотрудники обсервационных центров помогают москвичам
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В октябре 2020 года во время второй волны коронавируса специалисты Научно-практического реабилитационного центра (НПРЦ) при столичном департаменте труда и соцзащиты во второй раз перешли на вахтовый метод: именно тогда на базе центра вновь начало функционировать обсервационное пространство. Александра Решетникова, заведующая отделением психоневрологического интерната и врач-психиатр со стажем более 20 лет, трудилась в обсерваторе во второй половине 2020-го и зимой 2021-го. Опыт сотрудников, работавших в «красных зонах», очень важен, и не менее важно им делиться. В личном интервью Александра рассказала, почему некоторые из сотрудников по своему желанию пропускали отдых, как организовывали комплексную заботу о гостях обсерватора и почему командная работа — одна из самых важных составляющих при столкновении с пандемией.

Про режим 24/7

Когда сотрудники Научно-практического реабилитационного центра узнали, что переходят на вахтовый метод, то восприняли это спокойно: все были готовы к новому режиму работы, поскольку в условиях пандемии это было необходимо. Но даже с учетом всеобщей готовности многие не знали о том, какой тяжелый труд им предстоит в будущем, ведь схожего опыта почти ни у кого не было.

— Поначалу было особенно сложно, потому что ты все время находишься на работе. Даже вечером, когда твоя смена заканчивается, ты все равно на работе и никуда не выходишь, а со своими близкими и друзьями общаешься только по телефону, — делится воспоминаниями Александра Решетникова.

Об этом не так часто говорят, когда дело идет о сотрудниках обсерватора, но им, как и многим обычным людям в самоизоляции, тоже бывает одиноко. И это одна из причин, почему специалисты добровольно работали в режиме 24/7, кроме их желания помогать другим.

— Даже если у тебя появляется свободное время, куда его тратить? Нет смысла уходить и в одиночестве лежать в своей комнате. Вместо этого мы были на постах, разговаривали с проживающими, объясняет Александра, — чтобы не находиться в одиночестве.

Про работу в команде

У всех специалистов, которые работали вахтовым методом в обсерваторе, были общие факторы, помогающие справляться со страхом, усталостью и стрессом, демонстрировать стойкость изо дня в день.

— Мы не должны были расслабляться или впадать в панику. Прежде всего в такой ситуации нужно собраться, сплотиться и аккумулировать все свои знания, весь свой опыт, каким бы он ни был (социальный, медицинский, человеческий, бытовой — любой), сложить это и идти вместе, — рассказывает специалист.

Жить своим делом: как сотрудники обсервационных центров помогают москвичамФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Во время обсервации и вахты сами сотрудники не знали, с какими трудностями столкнутся. Люди просто приняли ситуацию, потому что знали: они должны.

— Ты чувствуешь, что у тебя есть команда, которая с тобой на одной волне, — рассказывает Александра. — Никто никогда не говорил: «У меня закончился рабочий день, меня не трогайте». Все откликались. И это было важно. Руководство со своей стороны делало все, чтобы поддержать сотрудников: давало методические рекомендации, практические советы. Всегда держались «на позитиве».

Когда специалисты постоянно живут рядом, они становятся друг для друга примером стойкости, трудолюбия и преданности делу.

— Ты должен сам себя собрать и знать, чего ты хочешь. Мы утешали себя мыслью о том, что все это временно, что мы все в любом случае с этим справимся, — говорит она.

Про комплексный подход

Во время сложной эпидемиологической обстановки людям нужна всесторонняя поддержка. Сотрудники социальной службы устраивали небольшие мероприятия для проживающих в обсерваторе, проводили творческие занятия, беседы, онлайн-экскурсии.

Жить своим делом: как сотрудники обсервационных центров помогают москвичамФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Работали и специалисты из физкультурно-оздоровительного комплекса: тренеры, инструкторы, массажисты.

Простые бытовые проблемы в условиях самоизоляции тоже становились важными: люди привыкли что-то себе покупать или, например, есть сладости, кто-то привык всегда заниматься делом. Гостям помогали в решении любых бытовых вопросов. Например, так как они не могли выйти в магазин, сотрудники обсерватора организовывали доставку, помогали оформлять заказы, передавали посылки от родственников.

— И гости обсерватора, и сотрудники — все мы тогда чувствовали всестороннюю поддержку. Главное — это вера в лучшее и, конечно, сплоченная команда рядом. Я хочу пожелать коллегам, кто сегодня продолжает трудиться в обсерваторе, стойкости, крепкого здоровья и победы над коронавирусом! А всем нам — скорого возращения к нормальной жизни, — резюмирует Александра.

Сейчас в Москве действует пять обсервационных пространств. Это обсервационные центры на базе: филиала Московского городского центра реабилитации в «Крылатских холмах», санатория имени Артема Сергеева, центра реабилитации инвалидов «Царицыно», Комплексного реабилитационно-образовательного центра, а также обсерватор в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте. Гости обсервационных пространств — люди с легким течением коронавирусной инфекции, которым не требуется медицинская помощь, но у которых нет возможности самоизолироваться дома.

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