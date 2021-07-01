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Эксперты и жители столицы выбрали лучшие экскурсионные маршруты по Москве

Юлия Павлушова

Город
Эксперты и жители столицы выбрали лучшие экскурсионные маршруты по Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Выбраны победители экскурсионного конкурса «Покажи Москву!». Его лидерами стали 17 горожан. Об этом в четверг, 1 июля, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Она отметила, что конкурс организовал столичный Комитет по туризму. Экспертное жюри выбрало его 12 лауреатов. Еще пятерых отобрали участники проекта «Активный гражданин». Призеров наградили на онлайн-церемонии в среду, 30 июня. Им передали подарки от Мостуризма, проекта «Мой район», ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», а также подарочные сертификаты на посещение Музея Москвы и «Городской фермы» на ВДНХ.

— Москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут — пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем, — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, одним из лучших стал маршрут «Велопрогулка по самому зеленому округу Москвы». Он расскажет об истории Зеленограда. Также члены жюри высоко оценили маршрут «Заправлены в планшеты космические карты!». Он познакомит с историей жизни основателя практической космонавтики, создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

Кроме того, жюри отметило маршрут самой юной, 13-летней участницы конкурса, — «Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?». Автор предлагает посетить исторические здания, нарисованные на обертках конфет «Замоскворечье» фабрики «Рот Фронт». Речь идет, в частности, о Третьяковской галерее и храме Святого Николая на Берсеневке.

Подробнее изучить все маршруты, представленные на конкурсе, можно здесь.

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