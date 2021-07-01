Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на уравнивание ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Изначально инициатива об изменениях принадлежала главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской, первому вице-спикеру нижней палаты Александру Жукову и сенатору Алексею Пушкову.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время в мировых и отечественных СМИ часто появляются обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие решения СССР с действиями руководства нацистской Германии в период Великой Отечественной войны.

Подобные бездоказательные параллели считаются, согласно закону, категорически недопустимыми, так как нельзя сравнивать действия «защитников Родины с действиями лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала».

Авторы инициативы также выразили уверенность в том, что оскорбление наших дедов и прадедов, а также спекуляции над победой в ВОВ необходимо поставить под запрет на законодательном уровне.