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Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

Полина Долганова

Политика
Путин подписал закон о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на уравнивание ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Изначально инициатива об изменениях принадлежала главе комитета ГД по культуре Елене Ямпольской, первому вице-спикеру нижней палаты Александру Жукову и сенатору Алексею Пушкову.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время в мировых и отечественных СМИ часто появляются обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие решения СССР с действиями руководства нацистской Германии в период Великой Отечественной войны.

Подобные бездоказательные параллели считаются, согласно закону, категорически недопустимыми, так как нельзя сравнивать действия «защитников Родины с действиями лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала».

Авторы инициативы также выразили уверенность в том, что оскорбление наших дедов и прадедов, а также спекуляции над победой в ВОВ необходимо поставить под запрет на законодательном уровне.

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